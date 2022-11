Otrdien laiks būs apmācies

Laiks būs apmācies, valsts austrumos dienas lielāko daļu snigs ar nelielu intensitāti. Vietām sniega segas biezums palielināsies par 1-3 centimetriem, atsevišķos posmos ceļi būs slideni. Vējš būs lēns līdz mērens un pūtīs no austrumiem, dienvidaustrumiem. Maksimālā gaisa temperatūra sasniegs +2…-2 grādus.

Ap plkst.6.30 apledojuma dēļ apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz autoceļa A11 no Liepājas līdz Lietuvas robežai un autoceļa P108 Ventspils-Kuldīga-Saldus posmā no Zlēkām līdz Ventspilij.

Tālāk no jūras apledojums izveidojies Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Blīdenei, kā arī autoceļa Jelgava-Tukums posmā no Līvbērzes līdz Apšupes stacijai.