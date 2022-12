Piektdiena būs auksta, Latgalē un Vidzemē apledojuši ceļi

Autoceļiem ar grants segumu noteikta ir C vai D uzturēšanas klase. Grants ceļi ziemas periodā tiek uzturēti ar sniega kārtu un rievām. C un D klases ceļiem, kas pārsvarā ir vietējās nozīmes autoceļi, nav noteikts laiks, kurā to bīstamajos posmos brauktuves ir jāapstrādā ar pretslīdes materiālu un jāveido rievas. Grants ceļu apstrāde ar pretslīdes materiāliem tiek veikta tikai satiksmei bīstamākajos posmos - stāvos kritumos, kāpumos, līkumos, krustojumos.