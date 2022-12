Sestdiena būs auksta un bez nokrišņiem

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Tallinas šosejas posmā no Tūjas krustojuma līdz Ainažiem, Valmieras šosejas posmā no Valmieras līdz Strenčiem un Ventspils šosejas posmā no Usmas līdz Ventspilij.