Sestdien Latvijā būs mērens sals; pārsvarā bez nokrišņiem

Naktī uz sestdienu tikai vietām Kurzemē debesis skaidrojās, un zemākā gaisa temperatūra bija -13 grādi Ventspils lidostā un -14 grādi Pāvilostā, liecina dati no meteoroloģisko novērojumu stacijām.

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Bauskas šosejas (A7) posmā no Dimzukalna līdz Grenctālei, Liepājas šosejas (A9) posmā no Kalvenes līdz Liepājai un Rīgas apvedceļa posmā no Babītes līdz Salaspilij.