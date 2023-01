Naktī uz ceturtdienu vietām gaidāms stiprs sniegs

No dienvidiem Latviju šķērsos ciklona centrs, tādēļ ziemeļaustrumu vējš pāries ziemeļu vējā, pēc tam - rietumu vējā, savukārt austrumu novados naktī un no rīta pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu vējš. Nakts otrajā pusē Latgalē, no rīta un priekšpusdienā arī Vidzemē gaidāmas vēja brāzmas līdz 13-18 metriem sekundē.