Foto ⟩ Vētrainā sestdiena ir klāt! Uz austrumiem no Rīgas veidosies kupenas

Austrumos no Rīgas dienā uzsnigs aptuveni desmit centimetri sniega. Sniegputenī būs slikta redzamība, veidosies kupenas, ceļi apledos.

Kopš piektdienas vakara sniega segas biezums Priekuļos palielinājies no 23 līdz 28 centimetriem, Alūksnē - no 30 līdz 36 centimetriem, Dagdā - no 32 līdz 38 centimetriem. Savukārt Kurzemē sniega pārsvarā nav.