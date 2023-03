Foto ⟩ Svētdien pamatīgāk snigs līča rietumu piekrastē un Rīgas apkārtnē

Ogresgalā sniega biezums kopš piektdiena vakara palielinājies no 5 cm līdz 21 cm, Siguldā - no 22 līdz 29 cm, Zosēnos - no 22 līdz 31 cm, Priekuļos - no 23 līdz 39 cm, Alūksnē - no 30 līdz 44 cm.