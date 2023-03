Ceturtdienas rītā spēcīgais sniegputenis ir pierimis; gaidāms saulains laiks

No rīta debesis daļēji mākoņainas, brīžiem snieg, vietām snieg stipri.

Puteņa dēļ sniega segas biezums ir nevienmērīgs. Ventspilī, kuru vissmagāk skāra sniega vētra, pēdējā diennaktī nav reģistrēts sniega biezuma pieaugums novērojumu stacijā, jo mērījumu vietā vējš aizpūtis no jauna uzsnigušo sniegu.

Gaisa temperatūra no -1..-2 grādiem vietām piekrastē līdz -7 grādiem Ziemeļvidzemē.

Lielākās sniega dziļuma izmaiņas novērojumu stacijās pēdējā diennaktī reģistrētas Stendē - no 13 līdz 32 centimetriem, - kā arī Priekuļos, kur sniega segas biezums pieaudzis no 36 līdz 54 centimetriem, savukārt Rēzeknes novērojumu stacijā puteņa dēļ tas sarucis no 29 līdz 20 centimetriem.