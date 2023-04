Foto ⟩ Sestdien Alūksnes novadā novērota reta dabas parādība

Leņķis starp ledus kristāliņā ienākošo gaismas staru un no tā izejošo gaismas staru ir aptuveni 22°, attiecīgi halo leņķiskais rādiuss ir 22°.

Atšķirībā no varavīksnes, kura rodas pretim Saulei, gaismai lūstot no ūdens pilieniem, halo rodas apkārt Saulei vai Mēnesim, gaismai lūstot no ledus daļiņām.