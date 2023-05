Sinoptiķi sagatavojuši laika prognozi nākamajai nedēļai

Maksimālā gaisa temperatūra sestdien un svētdien būs +20..+24 grādi, nedaudz vēsāks laiks saglabāsies piekrastē. Līdz ar to gaidāma siltākā nedēļas nogale kopš pagājušā gada vasaras.

Jau ziņots, ka maija vidū gaidāma vidēji augsta ultravioletā starojuma intensitāte. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.