Sinoptiķi informē par laiku nedēļas nogalē

Mākoņu būs maz, svētdienas pēcpusdienā to kļūs vairāk, nav gaidāmi nokrišņi. Vējš lēni pūtīs no austrumiem un ziemeļiem, pēcpusdienās gaidāma mērena jūras brīze.

Ultravioletā starojuma intensitāte ir vidēji augsta. No saules visvairāk jāsargājas laika periodā no plkst.12 līdz 15. Bez aizsargkrēma vēlams sauļoties tikai no rīta vai pievakarē.