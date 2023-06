Ūdens temperatūra Mērsragā pārsniegusi +20 grādu atzīmi

Novērošanas stacijā Mērsragā ūdens temperatūra ir plus 20,2 grādi, Kolkā - plus 20,1 grāds, bet Rojā - plus 18,3 grādi.

Jūrmalā un Rīgā ūdens temperatūra ir zemāka.

Saskaņā ar pašvaldības mājaslapā publicēto informāciju Kauguros ūdens temperatūra ir plus 17 grādi, bet Bulduros un Majoros - plus 16 grādi. Rīgā ūdens temperatūra Vakarbuļļos un Daugavgrīvā ir ir plus 16 grādi, bet Vecāķos - plus 17 grādi.

Rīgas līča Vidzemes piekrastē ūdens temperatūra ir krietni vēsāka, piemēram Salacgrīvā ūdens temperatūra ir vien plus 5,6 grādi.

Arī atklātā jūrā ūdens ir vēss. Ventspilī ūdens temperatūra ir plus 9,5 grādi, bet Liepājā - plus 12 grādi.

Daudz augstāka ūdens temperatūra ir iekšējos ūdeņos, kur ezeros tā pakāpusies līdz aptuveni plus 20 grādiem. Piemēram, Alūksnes ezerā ūdens temperatūra sasniegusi plus 22,3 grādus, Usmas ezerā - plus 19,7 grādus, bet Rāznas ezerā - plus 19,6 grādus.