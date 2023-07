Sinoptiķi informē par laikapstākļiem nākamnedēļ

Nedēļas iesākumā starp mākoņiem palaikam uzspīdēs saule. Vietām gaidāms lietus - pirmdien nakts stundās valsts austrumos iespējama arī pērkona ducināšana, bet otrdien no rīta un arī dienā vien jūras piekrastes rajonos.

Nedēļas vidū saule mīsies ar mākoņiem un pūtīs lēns līdz mērens vējš - trešdien no austrumu puses, bet ceturtdien tas iegriezīsies no rietumiem. Trešdienas vakarā Latviju no rietumiem sasniegs nokrišņu zonu, kas ceturtdien gan nakts, gan dienas stundās nesīs lietu.