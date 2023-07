Otrdien daudzviet gaidāmas intensīvas lietusgāzes

Lietus mākoņi virzīsies no dienvidrietumiem uz ziemeļiem. Sagaidāms, ka nokrišņu daudzums vietām valstī pārsniegs 20 milimetrus jeb 20 litrus kvadrātmetrā.

Rīgā otrdien no rīta un dienā īslaicīgi līs, iespējams stiprs lietus un pērkona negaiss, dienas gaitā uzspīdēs saule. Naktī pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un gaisa temperatūra svārstīsies ap +15 grādiem. Dienā vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem, vakarpusē - no ziemeļrietumiem, tas kļūs mērens. Gaisa temperatūra pēcpusdienā paaugstināsies līdz +22 grādiem.