Šogad jūlijs Latvijā bijis vēsāks nekā citkārt

16.jūlijā tika pārspēti trīs karstuma rekordi; laika periodā no 11. līdz 22.jūlijam laboti kopumā seši aukstuma rekordi.

Mēneša otrajā pusē bija vairāk nokrišņu, valstī vidēji jūlijā nolija 70,6 milimetri nokrišņu jeb 93% no normas. Līdz ar to jūlijs bija ceturtais mēnesis pēc kārtas ar nokrišņu daudzumu zem normas, tomēr to summa jūlijā bija lielākā kopš janvāra.