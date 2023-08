Pat +34 grādi! Trešdiena daudzviet būs gada karstākā diena: kā sevi pasargāt no pārkaršanas?

Pēc iespējas vairāk jācenšas uzturēties savas dzīvesvietas vēsākajā telpā. Tāpat jāizvairās uzturēties laukā brīžos, kad ir viskarstākais – laikā no 11:00 līdz 16:00. SPKC iesaka izvairīties no smagām, fiziskām aktivitātēm, vai arī ar tām jānodarbojas dienas vēsākajā laikā, kas parasti ir rīta stundas no 4:00 līdz 7:00.