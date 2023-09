Ieskaties ⟩ Nākamā nedēļa sāksies ar saulainu laiku

18.09. Mainīgs mākoņu daudzums, naktī un no rīta vietām dienvidaustrumos neliels īslaicīgs lietus. Atsevišķos rajonos veidosies migla. Pūtīs lēns līdz mērens Z puses vējš, no rīta iegriezīsies no A. Gaisa temp. naktī +7…+12°, Vidzemes ziemeļaustrumos +4…+7°, dienā +18…+23°. pic.twitter.com/3uKJQuBCYx