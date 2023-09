Ieskaties ⟩ Piektdiena būs siltākā no atlikušajām septembra dienām

Gaisa temperatūra piektdienas rītā plkst.5 atbilstoši Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra (LVĢMC) datiem bija no +8,4 grādiem Madonā līdz +16,2 grādiem Liepājā un Rucavā un +16,6 grādiem Rīgā.

22.septembra siltuma rekords šodien var krist visās novērojumu stacijās, mazākā iespēja Priekuļos, kur 1989.gadā reģistrēts līdzšinējais Latvijas rekords (+24,3°). Gaidāmas D, DA vēja brāzmas līdz 10-15 m/s. Sestdien no rietumiem virzīsies aukstā fronte, lietus, vietām līs stipri

Rietumos no Latvijas atrodas liels ciklons, austrumos - anticiklons. No rietumiem tuvojas aukstā atmosfēras fronte. Gaisa spiediens jūras līmenī no 1006 hektopaskāliem Kurzemē līdz 1017 hektopaskāliem Latgalē.