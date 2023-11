Otrdien Latvijā snigs un daudzviet caur mākoņiem uzspīdēs saule

Dziļākais sniegs valsts novērojumu stacijās piecos rītā bija 20-23 centimetri Alūksnē, Dagdā, Krāslavas novada Piedrujā un Līvānu novada Rožupē. Lielākais sniega segas biezuma pieaugums kopš pirmdienas pēcpusdienas novērots Alūksnē (no 14 līdz 23 centimetriem), Ogresgalā (no septiņiem līdz 15 centimetriem), Rēzeknē (no pieciem līdz 15 centimetriem) un Rīgas centrā (no trim līdz deviņiem centimetriem).