Sniegs un sals turpināsies arī nākamnedēļ

Nākamās nedēļas sākumā gaidāms lēns vējš no jūras, tas atnesīs vairāk sniega mākoņu, vietām nokrišņi būs stipri. Paredzams, ka no nedēļas vidus valdošais būs austrumu, dienvidaustrumu vējš, kas var sagādāt aukstāku gaisu no Krievijas, kur pastiprināsies anticiklons un sals.