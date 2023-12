Otrdien snigs un līs; gaidāmi pat +4 grādi; vietām braukšana ir īpaši apgrūtināta

Tāpat apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Kaģiem un no Blīdenes līdz Liepājai, pa Ventspils šoseju no Rīgas līdz Kūdrai un no Strazdes līdz Ventspilij, pa Liepājas - Rucavas šoseju, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Izvaldai, pa Jēkabpils - Rēzeknes šoseju no Jēkabpils līdz Varakļāniem, pa Rēzeknes - Daugavpils - Medumu ceļu, pa Daugavpils apvedceļu un pa Kokneses šoseju.