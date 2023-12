Meteorologi brīdina: Kurzemes upēs atsācies ūdenslīmeņa kāpums

Aizvadītajā diennaktī Daugavā no Polockas līdz Zeļķiem ūdenslīmenis paaugstinājās par vienu līdz astoņiem cm, bet pie Pļaviņām - par 20 cm. Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis lielākoties svārstījās par pieciem centimetriem uz vienu vai otru pusi.

Daugavā no augšteces līdz Suražai ir ledus sega vai nepilna ledus sega, pie Vitebskas upe ir brīva no ledus, bet pie Ullas ledus sega ir ar lāsmeņiem. No Polockas līdz Jēkabpilij upē gar krastiem novērotas piesalas vai palieku piesalas, pie Zeļķiem vērojama reta ledus iešana un ledus krautņi gar krastiem. Pie Pļaviņām ledus sablīvējums turpina izskaloties.