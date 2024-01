Foto ⟩ Piektdienas naktī piesals, bet dienā pamatīgi snigs

Šodien Latvijas teritorijā ieplūdīs aukstāka gaisa masa - dienas laikā gaidāma strauja gaisa temperatūras pazemināšanās zem 0°. Līdz ar to veidosies apledojums - ceļi un ietves kļūs īpaši slidenas!⚠️🚗🧊 @LVceli pic.twitter.com/6zj92cW1O5

Naktī gaidāms neliels mākoņu daudzums, kas no ziemeļrietumiem palielināsies. Pārsvarā bez nokrišņiem. Vējš norims, no rīta pūtīs lēns rietumu, dienvidrietumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs no -4 grādiem vietām Kurzemes piekrastē līdz -14 grādiem valsts austrumos.