Ceturtdien visā Latvijā pa laikam snigs; autoceļi jau no rīta ir sniegoti un slideni

Šorīt apgrūtināti braukšanas apstākļi ir pa Tallinas šoseju, pa Vidzemes šoseju no Rīgas līdz Līgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam un no Stalbes līdz Strenčiem, pa Rīgas apvedceļu abās Daugavas pusēs, pa Bauskas šoseju no Rīgas līdz Dzimtmisai, pa Jelgavas šoseju no Rīgas līdz Olainei, pa Ventspils šoseju, pa Liepājas šoseju no Rīgas līdz Bikstiem un no Saldus līdz Kalvenei un pa Liepājas- Rucavas ceļu.