Foto ⟩ Sestdien Latvijā ieplūdīs vēsāks gaiss, pa laikam līs, bet vakarā pūtīs brāzmains vējš

Gaidāms mērens līdz mēreni stiprs dienvidu, dienvidrietumu vējš, sākot no valsts rietumu daļas, pakāpeniski iegriezīsies no rietumiem, ziemeļrietumiem, piekrastes rajonos brāzmās pastiprinoties no 15 līdz 17 metriem sekundē. Gaiss iesils līdz +3 līdz +6 grādu robežās,