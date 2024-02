Vidzemē un Latgalē upēs sākušies pali

Sniega krājumi Daugavas un Gaujas baseinā ir mazāki nekā ierasts šajā laikā, arī ūdens saturs sniegā ir salīdzinoši neliels. Līdz ar to ūdens līmenis lielā mērā būs atkarīgs no nokrišņu daudzuma. Hidrologi prognozē, ka šopavasar ūdens apjoms upēs palu laikā būs tuvu ilggadējām vidējām vērtībām vai mazāks par to, tomēr gaidāma palieņu un citu zemāko vietu applūšana.