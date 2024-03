Nākamā darba nedēļa sāksies ar nokrišņiem bagātu un vējainu laiku

Pēc šī brīža prognozēm, turpmākajās dienās virs Latvijas esošo silto gaisa masu no dienvidiem nomainīs aukstā no ziemeļiem - diennakts gaišajās stundās gaiss iesils vien līdz +1...+6 grādiem, savukārt naktīs termometra stabiņš daudzviet noslīdēs pat zem 0 grādu atzīmes, līdz ar to dažviet, galvenokārt valsts austrumu rajonos, iespējams arī slapjš sniegs, sniegs.