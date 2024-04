Piektdiena būs lietaina

Naktī, sākot no dienvidrietumiem, no jauna sabiezēs mākoņu sega un daudzviet gaidāmi nelieli nokrišņi, no rīta Kurzemē un Zemgalē līs stiprāk. Pūtīs mērens austrumu, dienvidaustrumu vējš. Minimālā gaisa temperatūra būs 0..+4 grādi, valsts ziemeļaustrumu daļā vietām -1..-3 grādi.