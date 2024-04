Pirmdien spēkā "puteņa biļetes" - kas jāņem vērā autovadītājiem?

Neraugoties uz mainīgajiem laikapstākļiem, valsts ceļu tīklā ir sākusies būvdarbu sezona un satiksmes ierobežojumi ieviesti jau 27 valsts ceļu posmos. Lielākie satiksmes ierobežojumi ir autoceļa Ventspils-Kolka (P124) posmā no Ventspils līdz Liepenei, autoceļa Inčukalns-Ropaži-Ikšķile (P10) posmā no Kangariem līdz Tīnūžiem, autoceļa Kocēni-Limbaži-Tūja (P11) posmā no Umurgas līdz Iesalkājai, autoceļa Skrunda-Aizpute (P117) posmā aiz Kazdangas, uz autoceļa Kandava-Saldus (P109) no Zemītes līdz Kapukrogam, autoceļa Ilūkste (Virsaiši)-Bebrene-Birži (P72) posmā no Mazslatiem līdz Zasai un autoceļa Smiltene-Valka (P24) posmā no Smiltenes līdz autoceļam Blome-Birzuļi-Palsmane (V243).