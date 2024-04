Siltums atgriežas! Jau nākamnedēļ sagaidīsim +20 grādus

Piektdien ciklons no Ukrainas virzīsies uz ziemeļiem, bet ar to saistītie nokrišņi varētu palikt austrumos no Latvijas. Nedēļas nogalē gaidāms visai saulains laiks, pūtīs lēns vējš, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.