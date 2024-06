Gandrīz visās Rīgas peldvietās ūdens uzsilis līdz plus 20 grādiem

Daugavā pie Lucavsalas un Ķīpsalā ūdens temperatūra sasniegusi plus 22 grādus, Bābelīša ezerā un Ķīšezerā ūdens temperatūra ir plus 21 grāds, bet Daugavā pie Rumbulas un Vecāķu peldvietā ūdens temperatūra ir plus 20 grādi.