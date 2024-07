Vasaras ciklons "Kirstija" Latviju pirmdien, 29. jūlijā, nav saudzējis – koki krītot apskādējuši namus un automašīnas, vietām ielas pārvērtušās upēs, bet citviet applūduši pagrabi, siltumnīcas un citas ēkas. Vai jau no paša rīta piepildījušies dramatiskākie scenāriji? Kad mēs varētu gaidīt vētras rimšanos? Un – vai šādām postošām vētrām būsim biežāki liecinieki? To vaicājām 17 gadus vecajam meteoroloģijas un astronomijas entuziastam, "Meteo Latvia" lapas izveidotājam Martinam Bergšteinam.

Viņam uzdevām 10 jautājumus ne tikai par ciklonu "Kirstija", bet arī dažādiem mītiem saistībā ar laikapstākļiem, kā arī to, kā tas nākas, ka vienā Latvijas pilsētā vai ciematā regulāri gāž kā ar spaiņiem, bet citās valda teju tuksnesis?

Šodien viņam darāmā netrūkst – paša izveidotā "Telegram" meteoroloģijas grupa ir "uzsprāgusi" no cilvēku reportāžām dažādās Latvijas vietās, savukārt paralēli tam viņam citos savos sociālajos tīklos jāturpina informēt par ciklona attīstību Latvijas teritorijā, kā arī jāinformē par to, kas mūs gaida atlikušajā nedēļā. Arī Jelgavā, kur jaunais meteoroloģijas entuziasts dzīvo, šodien aktīvākā vētra bijusi no vakardienas pulksten 22 līdz 2 naktī. Kā stāstīja Bergšteins, šajā laikā bija gan ļoti stipras lietusgāzes, gan spēcīgas vēja brāzmas.