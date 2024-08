FOTO Aizvadītajā naktī pie Cēsīm nofotografēta iespaidīga ziemeļblāzma

Šī gada maijā Zemi skāra vairāk nekā 20 gadu laikā spēcīgākā ģeomagnētiskā vētra, kas ļāva vērot skaistu un izteiktu ziemeļblāzmu no Tasmānijas līdz Lielbritānijai. Ziemeļblāzma bija vērojama arī mūsu platuma grādos, un to iemūžinājuši "Apollo.lv" lasītāji no visas Latvijas.