Dienā saule mīsies ar mākoņiem, tomēr no rietumiem Latvijai pietuvosies ciklons, tādēļ no pēcpusdienas, sākot no dienvidrietumiem, debesis apmāksies un dienvidrietumu rajonos gaidāms lietus. Pūtīs lēns līdz mērens dienvidaustrumu vējš, kas jūras piekrastē kļūs brāzmains. Maksimālā gaisa temperatūra būs +10…+13 grādi.