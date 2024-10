Laika prognoze nākamajai nedēļai nedod pamatu optimismam

Pirmdien gaidāms mākoņains laiks, tomēr vietām debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Naktī valsti no rietumiem šķērsos nokrišņu zona, kas teritorijas lielākajā daļā nesīs lietu, dienā līs vien vietām. Austrumu rajonos veidosies migla, kas pasliktinās redzamību. Vējš lēni līdz mēreni naktī pūtīs no dienvidiem, savukārt dienā jau no rietumiem, brāzmās sasniedzot ātrumu 15-17 metri sekundē (m/s). Naktī gaiss atdzisīs līdz +5…+10 grādiem, bet dienā tas iesils līdz +9…+12 grādiem.