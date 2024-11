Foto Nedēļas vidū laika apstākļi Latvijā uzlabosies un kļūs siltāks

Tuvākajās dienās saglabāsies mitrs un vējains laiks🌬️, no nedēļas vidus laika apstākļi uzlabosies🍁 ℹ️Plašāk: https://t.co/GUgz7gK1lG pic.twitter.com/SrGt1hnQzS

No nedēļās vidus uz dienvidiem, dienvidrietumiem no Latvijas pastiprināsies plašs anticiklons, kas, pēc šī brīža prognozēm, saglabās ietekmi līdz nedēļas beigām. Tas nozīmē, ka laiks kļūs sauss un mierīgs, turklāt Latvijā ieplūdīs arī siltāka gaisa masa, tādēļ naktīs sals vairs nebūs gaidāms un arī dienas būs salīdzinoši siltas. Vējš pūtīs lēni līdz mēreni no rietumu puses.