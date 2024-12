Sinoptiķi nāk klajā ar prognozi nedēļas nogalei un nākamās nedēļas sākumam

Brīvdienās laikapstākļi būs līdzīgi - debesis būs apmākušās, vietām gaidāmi nokrišņi, galvenokārt sniegs un slapjš sniegs. Nedaudz intensīvāka snigšana gaidāma austrumos, kur svētdien dažviet izveidosies pāris centimetrus bieza sniega sega. Lēns līdz mērens vējš turpinās pūst no austrumu puses, svētdien no rīta tas iegriezīsies no ziemeļaustrumiem, ziemeļiem.