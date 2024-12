Pirmdien Latvijā spēkā oranžais un dzeltenais brīdinājums; vējš brāzmās var sasniegt pat 27 metrus sekundē

Pirmdienas rītā daudzviet sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas, Vidzemes šosejas, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai, uz Rīgas apvedceļa Baltezers - Saulkalne un Salaspils - Babīte, Daugavpils šosejas posmā no Rīgas līdz Piekalniem un no Aiviekstes tilta līdz Pāterniekiem.