Vietām Kurzemē applūst palienes un zemākās vietas

Kā skaidroja LVĢMC, aizvadītajā diennaktī Daugavā no Suražas līdz Ullai ūdenslīmenis svārstījās apmēram 4 cm robežās, pie Polockas paaugstinājās par 38 cm, bet no Verhņedvinskas līdz Krāslavai paaugstinājās par 6...18 cm. Posmā Daugavpils-Jēkabpils paaugstinājās par 1...2 cm. Daugavas baseina upēs ūdenslīmenis svārstījās apmēram 7 cm robežās, bet Lielajā Juglā pie Zaķiem pazeminājās par 11 cm un Aiviekstē pie Lubānas paaugstinājās par 16 cm. Gaujā no Valmieras līdz Carnikavai un Tirzā pie Lejasciema ūdenslīmenis paaugstinājās par 7...15 cm, Gaujas augštecē un lielākajā daļā tās baseina upēs svārstījās apmēram 5 cm robežās. Salacas baseina upēs ūdenslīmenis paaugstinājās par 2...14 cm. Lielupes baseina upēs ūdenslīmenis svārstījās apmēram7 cm robežās, bet Svētē pie Ūziņiem un Bērzē pie Baložiem ūdenslīmenis paaugstinājās par 9...14 cm.