Dažu Kurzemes upju baseinos applūdušas palienes

Aizvadītajā diennaktī Daugavā no Suražas līdz Ullai ūdenslīmenis paaugstinājās par 2 līdz 16 centimetriem (cm), pie Polockas nedaudz svārstījās, bet posmā no Verhņedvinskas līdz Krāslavai paaugstinājās par 14 līdz 18 cm. Ūdenslīmeņa kāpums posmā Daugavpils-Vaikuļāni bija 7 līdz 10 cm, bet no Jersikas līdz Jēkabpilij ūdenslīmenis paaugstinājās par 1 līdz 3 cm.