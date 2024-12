Apledojuma dēļ daudzviet apgrūtināta braukšana

Tostarp uz valsts galvenajiem autoceļiem apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Vidzemes šosejas (A2) posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, uz Jelgavas šosejas (A8) posmā no Dalbes līdz Elejai un uz Liepājas šosejas (A9) posmā no Kaģiem līdz Apšupes krustojumam.