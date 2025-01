Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir uz Tallinas šosejas posmā no Zvejniekciema stacijas līdz Ainažiem, visā Vidzemes šosejas posmā, kā arī visā Valmieras šosejas posmā, Rēzeknes šosejas posmā no Stolbovkas līdz Terehovai un arī šosejas Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posmā no Grebņevas līdz Bērzgalei.