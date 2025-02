Svētdien vietām starp mākoņiem uzspīdēs saule

Apgrūtināti braukšanas apstākļi ir Vidzemes šosejas posmā no Augšlīgatnes līdz Veclaicenei, Valmieras šosejas posmā no Braslas tilta līdz Stalbei un no Strenčiem līdz Valkai, Daugavpils šosejas posmā no Piekalniem līdz Pāterniekiem, Liepājas šosejas posmā no Anneniekiem līdz Mazblīdenei un no Cieceres līdz Kalvenei, Rēzeknes šosejas visā posmā, autoceļa Krievijas robeža (Grebņeva)-Rēzekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) (A13) visā posmā, Daugavpils apvedceļa (A14) visā posmā, Rēzeknes apvedceļa (A15) visā posmā un autoceļa Tīnūži-Koknese (P80) posmā no Skrīveru pagrieziena līdz Koknesei.