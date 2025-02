Sestdien snigs; Kurzemē un centrālajos rajonos sniega sega pieaugs līdz 6 centimetriem

Sniega un apledojuma dēļ daudzviet apgrūtināti braukšanas apstākļi

Kurzemē apledojis ir Ventspils šosejas posms no Strazdes līdz Usmai, ceļš Talsi-Stende-Kuldīga no Talsiem līdz Lāčkrogam, kā arī autoceļš A11 no Nīcas līdz Rucavai.