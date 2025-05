Latvijas austrumu daļā arī piektdien līs; izplatīts dzeltenās pakāpes brīdinājums

Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs izsludinājis dzeltenās pakāpes brīdinājumu par pērkona negaisu, kā arī par zemāko teritoriju applūšanu un ūdenstilpju iziešanu no krastiem. Brīdinājums par augstu ūdens līmeni austrumu novados būs spēkā līdz pirmdienai.

Valsts rietumu un centrālajā daļā, sākot ar Kurzemes piekrasti, naktī uz piektdienu debesis skaidrosies. Piektdiena gaidāma visai saulaina, tomēr no rietumiem palielināsies mākoņu daudzums. Savukārt Latvijas austrumos piektdienas pēcpusdienā laiks skaidrosies.

Piektdien vējš lēni līdz mēreni pūtīs no rietumu puses, Kurzemē tas brāzmās pastiprināsies līdz 13 metriem sekundē. Minimālā gaisa temperatūra naktī gaidāma no +4 grādiem dažviet Kurzemē līdz +14 grādiem Krievijas pierobežā, maksimālā temperatūra dienā - no +14 grādiem Kurzemes rietumkrastā līdz +21 grādam valsts vidienē.