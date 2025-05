Sestdien vietām Latvijā gaidāms īslaicīgs lietus

Naktī un no rīta būs visai mākoņainas debesis. Sākot no valsts rietumiem, daudzviet gaidāms īslaicīgs lietus. Vējam lēni līdz mēreni pūšot no rietumiem, dienvidrietumiem, gaisa temperatūra pazemināsies līdz +10..+13 grādiem.