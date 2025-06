Vietām iespējami plūdi: sinoptiķi informē par laikapstākļiem tuvākajās dienās

Ceturtdien, sākot ar nakti un sākot no rietumiem, Latviju šķērsos lietus mākoņi, kas vietām atnesīs stipras lietusgāzes; dienas gaitā valsts dienvidaustrumu daļā, kur gaisa temperatūra var sasniegt +25 grādus, pieaugs pērkona negaisa varbūtība. Piektdien pāri valstij virzīsies jauna nokrišņu zona.

Tuvākajās diennaktīs līs visā Latvijā, bet prognozes par to, kurus reģionus skars stiprākie nokrišņi un kāds būs to daudzums, ir atšķirīgas. Kopējais nokrišņu daudzums vietām var pārsniegt 50 milimetrus. Reģionos, kur zeme ir pārmitra un zemākās vietas mirkst ūdenī, gaidāmās lietavas var izraisīt jaunus plūdus.

No plūdiem visvairāk cietis Madonas novads. Madonas novērojumu stacijā maijā reģistrēts lielākais nokrišņu daudzums valstī - 194,3 milimetri jeb 340% no mēneša normas un 28% no visa gada normas. Turklāt 2.jūnijā Madonā bija vēl 16 milimetri nokrišņu.