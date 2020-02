Nākamā nedēļa atnesīs vētras un siltuma rekordus

Šīs nedēļas otrajā pusē laikapstākļi būs mainīgi. Ceturtdien naktī un no rīta daudzviet līs, bet valsts austrumu daļā snigs un veidosies sniega sega, pūtīs brāzmains vējš. Mākoņiem izklīstot, piektdien naktī un no rīta visā valstī pastiprināsies sals, vietām līdz -10 grādiem. Savukārt sestdien naktī un no rīta Vidzemē, Latgalē un daļā Zemgales snigs. Sestdien gaiss iesils līdz 0..+5 grādiem, bet naktī uz svētdienu atkal piesals.