Stiprākā snigšana ceturtdien būs Krievijas pierobežā; ceļi sniegoti

Vējš pārsvarā lēns un pūš no dažādiem virzieniem.

Pūtīs lēns līdz mērens vējš no dažādiem virzieniem, Kurzemes piekrastē uz dienvidiem no Liepājas gaidāmas rietumu vēja brāzmas līdz 20 metriem sekundē.

Laikapstākļus nosaka ciklons, kura centrs no jūras pārvietojas uz Kurzemi, un otrs ciklons, kas no Baltkrievijas dodas uz ziemeļiem. Atmosfēras spiediens Latvijā 740-745 dzīvsudraba staba milimetri jūras līmenī.

Latvijas rietumos apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmā no Saldus līdz Liepājai, kā arī pa autoceļu Liepāja-Rucava visā garumā.

Latvijas austrumu daļā sniegs un apledojums apgrūtina braukšanu pa Vidzemes šoseju posmā no Virešiem līdz Veclaicenei, pa autoceļu Jēkabpils-Terehova posmā no Jēkabpils līdz Ludzai, pa autoceļu Grebņeva-Medumi posmā no Grebņevas līdz Špoģiem, kā arī pa Rēzeknes apvedceļu visā garumā.