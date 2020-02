Daudzviet valstī snieg - piektdiena būs vēsa, īslaicīgi snigs un spīdēs saule

Kurzemē un Zemgalē apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem ir Liepājas šosejas posmos no Apšupes krustojuma līdz Anneniekiem un no Skrundas līdz Liepājai, Ventspils šosejas posmos no Kūdras līdz Usmai un no Ugāles līdz Ventspilij, kā arī Bauskas šosejas posmā no Iecavas līdz Grenctālei.